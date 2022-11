27. Advents-Benefizkonzert der BMW Niederlassung München

Die Vorweihnachtszeit ist voller Traditionen und zu einer der schönsten gehört das Advents-Benefizkonzert der BMW Niederlassung München.

Wir laden Sie herzlich zu unserem in das Cuvilliéstheater, am Samstag, dem 10. Dezember 2022, um 17.00 Uhr ein.

Das Konzert wird in diesem Jahr ebenfalls wieder als kostenfreier Livestream zu sehen sein.

Ursula Prinzessin von Bayern, Bernd Döpke und Nina Eichinger beim 26. Advents- Benefizkonzert der BMW Niederlassung München. © Jens Hartmann (digital)

Gemeinsam mehr bewirken

Für das diesjährige werden wir erneut die Türen des Cuvilliestheaters für Sie öffnen. Genießen Sie zusammen mit uns das Bayerische Staatsorchester und lasst uns gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen. Zusätzlich zum Ticketverkauf wird es auch dieses Jahr einen kostenfreien Livestream geben, der für weihnachtliche Momente bei Ihnen zu Hause sorgt.

Seit 27 Jahren helfen wir Kindern und Jugendlichen in Not.

Der gesamte Erlös des diesjährigen Konzerts kommt der Abteilung ‚Hören-Sprache-Cochleaimplantate (CI)‘ des kbo-Kinderzentrums München zugute. © Jens Hartmann/BMW

Der gesamte Erlös des diesjährigen kommt der Abteilung ‚Hören-Sprache-Cochleaimplantate (CI)‘ des kbo-Kinderzentrums München zugute, in dem Kinder mit einer schweren Hörstörung oder Hörbehinderung spezialisiert behandelt werden.

Wir werden eine spezielle Audiometrie-Anlage finanzieren, welche die Grundlage für eine optimale Versorgung mit Hörgeräten bzw. für eine optimale Einstellung des Cochleaimplantats für die kleinen Patienten ermöglicht.

Dieses Jahr öffnen sich erneut die Türen des Cuvilliestheaters. © Jens Hartmann/BMW

Bereits ab 17.00 Uhr begrüßen wir Sie im Foyer des Cuvilliéstheaters zum traditionellen Adventsempfang mit Köstlichkeiten aus dem Hause Käfer.

In diesem Jahr wird uns zum ersten Mal "Kuchentratsch", eine soziale Backstube in München, in der Omas und Opas ofenfrischen Kuchen backen, mit dem Verkauf ihrer Lebkuchen zur Seite stehen. Die Einnahmen aus dem Lebkuchenverkauf werden dem diesjährigen Spendenempfänger zugutekommen.

Erleben Sie herausragende Künstler und Künstlerinnen hautnah

Ab 19.00 Uhr verzaubert Sie das Bayerische Staatsorchester unter der Leitung des Dirigenten Antonino Fogliani zusammen mit der Sopranistin Golda Schultz und dem Tenor Klaus Florian Vogt. Freuen Sie sich auf diesen einzigartigen musikalischen Hochgenuss und stimmen sich gemeinsam mit uns auf die Weihnachtszeit ein.

Das 27. Advents-Benefizkonzert der BMW Niederlassung München. © Jens Hartmann/BMW

