Vlachodimos trifft sehenswert für Großaspach

Ein Standard bescherte den Hausherren in der 72. Minute schließlich den Anschlusstreffer. Der eingewechselte Onur Ünlücifci schlug einen Freistoß in den Bayern-Strafraum und Dominik Martinovic hatte die Lufthoheit und köpfte ein. In der Folge rannten die Großaspacher mit dem Mute der Verzweiflung an. Wieder hatte Martinovic eine Großchance: Boele eroberte an der gegnerischen Grundlinie den Ball und spielte ein flache Flanke vors Tor. Martinovic traf den Ball am Fünfmeterraum nicht richtig.

In der 85. Minute belohnten sich die Hausherren für ihre aufopferungsvolle Leistung in der zweiten Halbzeit. Die FCB-Abwehr verlor den Ball kurz vor dem Strafraum an Martinovic, der legte den Ball quer und Vlachodimos vollendete mit einem Sonntagsschuss – Marke Traumtor. In der Schlussphase wurde es nochmal dramatisch: Erst hatte Bayern Glück, als Chris Richards den Ball auf der Linie mit dem Oberarm klärte – allerdings gab es zuvor ein Foulspiel an Früchtl.

Nur einige Sekunden später jubelte der eingewechselte Dajaku über den vermeintlichen Siegtreffer – doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Nach dem Unentschieden steht der FC Bayern II nun auf Tabellenplatz 17, einen Platz darunter steht Großaspach.

