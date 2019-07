Drei weitere Bergsteiger seilten sich nach dem Unglück am Samstag zu der 22-Jährigen ab und versorgten sie, wie ein Sprecher der Bergwacht am Sonntag mitteilte. Zwei der Ersthelfer seien zudem Bergretter gewesen. Wegen Nebels konnte zunächst kein Hubschrauber die Verunglückte bergen, so dass sich der Rettungseinsatz schließlich über zwölf Stunden hinzog.