Zwölf Mal nominiert Roman Polanski: César-Verleihung findet ohne ihn statt

Roman Polanski (86, "Rosemaries Baby") hat der César-Verleihung am kommenden Freitag (28. Februar) in Paris eine Absage erteilt. Das meldet unter anderem die französische Tageszeitung "Le Monde" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP. Der französisch-polnische Regisseur ist mit seinem Historiendrama "Intrige" (seit 6. Februar in den deutschen Kinos) für zwölf Césars nominiert.