Hamann relativiert seine Lewandowski-Kritik

"Wie er sich in der Mannschaft verhält, muss er mit der Mannschaft klären. Er hat jetzt zwei gute Spiele gemacht, die großen Aufgaben kommen aber erst noch. Ich bin der Erste, der in drei oder vier Monaten, sagen wird, das ist der Lewandowski, den ich in den letzten vier oder fünf Jahren immer wieder gelobt habe", meinte Hamann am Sonntagabend dann weiter und rechtfertigte sich: "Meine Aussage hat sich auf die Entwicklung in den letzten zwölf bis 18 Monaten bezogen. Es waren einige Sachen, die mir nicht gefallen haben, etwa, wie er sich den Mitspielern gegenüber verhält."