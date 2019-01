Zwist mit Bekannter Falsche Behauptungen: Hardy Krüger jr. mit Etappensieg vor Gericht

Bekannte mit falschen Behauptungen auf Instagram

Für einen Etappensieg reicht es aber am Mittwoch für Krüger jr.. Leily H. hatte auf ihrem Instagram-Account behauptet, sie hätte vor Gericht Recht bekommen und die Aussage, dass sie einen Hochzeitstermin mit Krüger gehabt habe, würde stimmen. Stimmt nicht, machte die Richterin klar. Leily H. wird also künftig so etwas nicht mehr behaupten dürfen.