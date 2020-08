Zwischenmenschliche Komplikationen "Kampf der Realitystars": Drama in der Sala!

Aber keine Sorge, die "Stunde der Wahrheit" naht - und wird mit ihren Regeln jede Harmonie sprengen. Noch einmal zur Erinnerung: Sowohl die Neuen müssen am Abend eine Person rauswählen, als auch die restlichen Kandidaten. Georgina und Melissa konnten sich mit dem letzten Spiel vor dem Rauswurf retten - und dürfen noch einen Menschen "safen". Doch die Einigung fällt schwer. Jeder will seine Bezugsperson retten. Letztendlich gibt Melissa nach und Georgina darf ihrem Sam (28) die Garantie auf eine weitere Nacht am Strand geben.

Die Glücksbärchis müssen sich gegenseitig rauswählen

Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Der erste Rauswurf geht noch einigermaßen diplomatisch von statten. Aurelie muss gehen, weil, äh, sie am ehesten damit klarkommt, irgendwie. Georgina, ziemlich sauer über die Nominierung ihres Fans, nutzt die Abstimmung, um noch mal "Stimmung" zu machen: "Hättet ihr mir gesagt, dass hier so viel rumgeschleimt wird, hätte ich meine Schuhe nicht angezogen. Da wird mir schlecht davon." Dann wird's verzwickt. Die beiden Neuen, Steff und Zoe, müssen ja auch noch jemanden rauswählen - und hätten sich eigentlich ebenfalls für Aurelie entschieden. Die ja jetzt schon raus ist. "Damit haben wir jetzt ein Problem", erkennt Steff ganz richtig. Zoe will partout keinen ihrer neuen Freunde rausschmeißen, sondern sich lieber selbst rauswählen. Darf sie aber nicht. Also entscheidet Steff alleine. Und macht das Drama perfekt indem er Dijana (26) wählt. Alle weinen, die Emotionen kochen über.

Ausgerechnet Melissas beste Freundin - die sie eigentlich hätte retten können. Was sie nicht getan hat, um Georgina einen Gefallen zu tun. Georgina, die in den letzten Folgen verbissen daran gearbeitet hat, den Hass der Gruppe auf sich zu ziehen. Sogar ihr wird in dem Moment klar, dass das nicht gut für sie ausgehen kann - die nächste Folge kann sie nur durch ein Wunder überleben. Zwischenmenschliche Spannung trifft auf laufende Kamera. Zoe: "Liebe Georgina [...] deine Gehässigkeit steht mir mittlerweile bis hier!" Georgina zu Zoe: "Du bist so dumm!" Zoe, weinend: "Du widerst mich an! Du bist ein Unmensch!", Georgina, wütend: "Blöde Kuh, dann geh doch bitte!" Und so weiter. Bis Zoe wegrennt. Und während Dijanas Glitzerkleid im Dunkel der Nacht verschwindet, kündigt Marcellino (26) unter Tränen an: "Die [Dijana] ist nicht umsonst gegangen. Und wenn es das letzte ist, was ich hier mache. Das ist jetzt Krieg."