Zwischenfall in London Kylie Minogue wird von einem Stalker terrorisiert

Kylie Minogue (50, "Golden") wird laut "The Sun" von einem Stalker bedroht. Die Sängerin musste angeblich die Polizei rufen, weil der Mann ihr Haus in London belagert haben soll. Nach diesem Vorfall in der vergangenen Woche soll die Sängerin und Schauspielerin "erschüttert" gewesen sein, wie eine nicht näher genannte Quelle dem Blatt verraten hat.