Der ehemalige Rennfahrer und Ur-Ur-Urenkel von Ludwig I., Prinz Leopold von Bayern (77), und seine Frau Uschi (72) leben seit vielen Jahren mit ihrer Familie am Starnberger See. Das Paar hat vier Kinder, über die der Prinz in einem Interview mit "Bunte" sagt: "Sie sind für mich das Wichtigste auf der Welt."