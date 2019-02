Holzkirchen - Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstagnachmittag einem 9-jährigen Jungen aus Holzkirchen von einem bislang unbekannten Mann, gegen 16:30 Uhr, an der Langlaufloipe am Drosselweg mit einem Langlaufstock einmal auf den Kopf geschlagen. Auslöser für die Tat dürfte gewesen sein, dass sich der Mann durch die an der Loipe spielenden Kinder gestört fühlte.