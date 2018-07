Am Hauptbahnhof wird aus zwei Baugruben eine. In der Mitte des Baufeldes verschwindet damit ein Erdkörper, man gewinnt Platz, etwa für zusätzliche Rolltreppen von der neuen Stammstreckenebene direkt zur U1/U2. Das verbessert die Umsteigesituation und entzerrt die Menschenströme. Der neue Bahnsteig wird 80 Meter nach Westen verschoben, der Ausgang zur Schützenstraße fällt weg (AZ berichtete). Ganz nebenbei gibt es einen Auftrag der Stadt einen Anschluss der geplanten U9 zu prüfen. Dazu könne man aber noch gar nichts sagen, so Kretschmer.