Zwischen Yoga und rotem Teppich Cathy Hummels: Das ist ihr beim Styling besonders wichtig

Wie oft machen Sie in der Woche Yoga?

Hummels: Jeden Tag. Zumindest ein paar Asanas, die sehr wichtig sind für ein gesundes Leben. Vorwärtsbeuge, Schulterstand und Kopfstand dürfen bei mir nie fehlen.

Sind Sie auch in Sachen Ernährung so diszipliniert?

Hummels: Ich bin ein kleiner Freak was Ernährung angeht, aber im positiven Sinne. Ich beschäftige mich unheimlich gerne mit Lebensmitteln und lese viel über ihre Wirkung auf den Körper. Sehr interessant.

Verzichten Sie jetzt in der Fastenzeit auf Alkohol, Schokolade oder sonstiges?

Hummels: Ich trinke vielleicht ein- bis zweimal im Jahr Alkohol. Ich faste regelmäßig. Versuche vom Abendessen bis zur ersten Mahlzeit immer 16 Stunden vergehen zu lassen. Das hört sich viel an, aber wenn man es einmal gewöhnt ist, dann ist das kein Problem. Somit hat der Körper in der Nacht genügend Zeit, sich zu regenerieren und zu detoxen, also Giftstoffe auszuscheiden. Das Immunsystem wird auch gestärkt. Der Körper kann sich in dieser Zeit vollkommen aufs Verdauen konzentrieren, wird nicht gestört. Somit ist die Ausbeute aus der aufgenommenen Nahrung maximal groß. Ohje, ich könnte noch ewig weiter darüber reden... (lacht)