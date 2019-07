Zwischen Wein und Hund "Star Trek: Picard": Episches Serienposter veröffentlicht

Noch immer ist nicht so wirklich bekannt, worum es genau in "Star Trek: Picard" gehen wird. Wie der Name schon andeutet, wird Stewart wieder in der Rolle des beliebten Sternenflotten-Captains zu sehen sein. Im Trailer erklärt eine Erzählerin, dass Picard in den vergangenen Jahren offenbar zum Admiral aufgestiegen ist - und dass er die Sternenflotte verlassen hat. Er scheint mittlerweile offenbar seine Uniform an den Nagel gehängt zu haben und ein ruhiges Leben auf einem Weingut zu führen. Derart friedlich wird es auf Dauer aber sicherlich nicht zugehen.