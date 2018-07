Zwischen Tränengas und "Dabs" WM 2018: So ausufernd wird der neue Weltmeister Frankreich gefeiert

Donald Trump (72) sprach den Franzosen ebenfalls seine besten Glückwünsche aus, kam aber nicht umhin, gleichzeitig den russischen Präsidenten Wladimir Putin (65) in den Himmel zu loben. "Glückwunsch an Frankreich, das außergewöhnlichen Fußball gespielt hat, zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2018", schrieb Trump. "Außerdem Glückwunsch an Präsident Putin und Russland, für ein wahrhaftig großartiges Weltmeisterschafts-Turnier - eines der besten aller Zeiten!"

Stimmungsdämpfer Tränengas

Bei mehreren Feiern französischer Fans, darunter in Lyon, Marseille und Paris, sei es in der Nacht zum Montag unterdessen zu Ausschreitungen gekommen, wie mehrere Medien berichten. Nach Auseinandersetzungen vereinzelter Fans mit der Polizei habe diese unter Einsatz von Tränengas den Pariser Champs-Élysées räumen müssen. Zuvor hatten dort tausende Menschen friedlich die wohl größte Party des Wochenendes gefeiert. So schnell können die Freudentränen also weichen...