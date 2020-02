So offen Sepp auf sie zugegangen war, so zurückhaltend waren seine Töchter. Vielleicht hat es die neue Freundin nur auf sein Geld abgesehen? Vielleicht will sie den Promi-Faktor? Vielleicht will sie uns den Papa ganz wegnehmen? Vielleicht will sie Dana posthum übertrumpfen? Birgit Muth wollte das alles nicht.