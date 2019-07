Allach - Bildung zwischen Einkaufszentrum, Sparkasse und Café – die Volkshochschule (VHS) in Allach-Untermenzing bietet direkt in der neuen Mitte des Stadtteils Kurse an. Eröffnet werden die modernen Räume des Stadtteilzentrums am Freitag, das Kursprogramm startet dann kommende Woche. Als die AZ am Donnerstag die Räume besichtigte, waren jedoch noch einige Handwerker dabei, letzte Arbeiten zu erledigen.