Zwischen London und Manchester J.K. Rowling verrät den Geburtsort von "Harry Potter"

Das ist Potters wahrer Geburtsort

Rowling verrät auch den "wahren Geburtsort von Harry Potter". Jedenfalls dann, so schreibt sie in dem dazugehörigen Tweet, "wenn man 'Geburtsort' als den Ort versteht, an dem ich das erste Mal den Stift aufs Papier gesetzt habe." In dem Appartement über einem Sportgeschäft in London habe sie jahrelang geschrieben, bevor sie überhaupt das erste Mal das Elephant House betreten habe, auch wenn sie dort einiges zu Papier gebracht habe.