Aber einer Nasen-Korrektur scheint die Millionärs-Gattin nicht abgeneigt zu sein. In einem Interview mit "Bunte" sagte sie: "Ich will so eine niedliche Stupsnase haben wie Shania."

Trennung bei Carmen Geiss und Mann Robert?

Über ein Ehe-Aus von Carmen und Robert gibt es immer wieder Gerüchte. Gegenüber "OK!" sagte die 54-Jährige: "Man hat Tage, da denkt man: 'Er nervt, ich gehe!' Und wenn man sich streitet, sagt man auch schon mal: 'Lass mich doch in Ruhe! Dann lass dich doch scheiden!' Oder: 'Ich lasse mich scheiden!'"

Auch in der neuen Folge "Die Geissens" scheint das harmonische Familienglück zu bröckeln, als Carmen offenbar Nachrichten von anderen Frauen auf Roberts Handy liest. Bei dem Multimillionär fällt sogar der Satz: "Dann bin ich geschieden."

Ob es sich um ernsthafte Probleme bei Carmen und Robert Geiss handelt, werden Fans und Zuschauer in der neuen Folge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sehen.

