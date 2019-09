Zwischen Job und Liebe Andrej Mangold und seine Jenny: "Wir genießen jede gemeinsame Minute"

Sie sind recht schnell zusammengezogen. Sie mussten dann aber wieder weiter nach Frankfurt - für den Sport. Wie bekommen Sie Job und Liebe unter einen Hut?

Mangold: Ich versuche generell, das Leben sportlich und pragmatisch anzugehen. Übersetzt auf unseren Beziehungsalltag heißt das: Wir versuchen einfach, uns so oft wie möglich zu hören und zu sehen. Zum Glück gibt es Facetime & Co. Aber natürlich müssen wir extra Energie aufbringen für Reisen und kurze Wochenenden zu zweit. Wenn wir dann in unserer Wohnung sein können, genießen wir jede gemeinsame Minute! Dann wünsche ich mir manchmal, dass es immer so einfach sein könnte.