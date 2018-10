München - Eine Damenhandtasche hat am Donnerstagmorgen für Chaos im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf AZ-Nachfrage erklärte, befand sich die Tasche in einem verschnürten Paket, das im Gleisbereich am S-Bahnhof "Hauptbahnhof" lag.