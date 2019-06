München - Nachdem der Mai seinem Namen als Wonnemonat nur bedingt gerecht wurde, hat uns der Start in den Juli jede Menge Sonnenschein beschert! Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am Samstag zeigte sich das Wetter in München von seiner schönsten Seite: Bei Temperaturen weit jenseits der 20-Grad-Marke und strahlendem Sonnenschein genossen auch die Münchner das erste Sommer-Wochenende des Jahres - natürlich im Freien!