Zwischen Blockbuster und Arthouse Christopher Nolan: Der Meister des Gedankenspiels wird 50

Ein Spiel auf und mit der Zeit

Sowohl stilistisch als auch erzählerisch jongliert Christopher Nolan liebend gerne mit der Zeit und existenzialistischen Fragen. Kaum ein Film kommt ohne Rückblenden aus, die in ihrer Bildsprache gerne an einen Terrence-Malick-Streifen erinnern. Narrativ eigentlich recht geradlinigen Filmen wie "Dunkirk" oder - auf die Spitze getrieben - "Memento" von 2000 verleiht er durch raffiniertes Editing Tiefgang. Als reines Gimmick sollte das nicht abgetan werden, auch wenn Nolan-Kritiker das vielleicht anders sehen. In "Memento" etwa versetzt er die Zuschauer durch die Tatsache, viele Szenen des Films in umgekehrter Chronologie zu zeigen, in die missliche Lage der Hauptfigur - Leonard (Guy Pearce, 52) leidet an anterograder Amnesie, hat also die Fähigkeit verloren, neue Erinnerungen abzuspeichern.

In "Interstellar" mit Matthew McConaughey (50) dreht sich wie im neuen "Tenet" sogar alles um das Thema Zeit, Zeitreisen und die (ausgehebelten) Gesetze der Physik. So auch im herausragenden Film "Prestige", in denen er nicht nur Hugh Jackman (51) und Christian Bale (46) aufeinanderhetzt - sondern auch Realität und Science-Fiction. Und in "Inception" weiß Leonardo DiCaprio (45) nur per Kreisel besagte Realität von der Traumwelt zu unterscheiden.

Die Kritik

Das bietet selbstredend auch Raum für Kritik. Was Fans als deutliche Handschrift des Regisseurs werten, sieht die Gegenseite als mangelnde Varianz von seinem erzählerischen Mittelwert. Zudem wird Nolan gerne vorgehalten, seine Filme einerseits unnötig kompliziert aufzublasen, um die Handlung dann recht plump von den Figuren erklären zu lassen. Ganz von der Hand zu weisen mag dies nicht sein, wenn sich in "Interstellar" Astronauten gegenseitig - und somit die Zuschauer - über die Gesetze von Schwarzen Löchern belehren.

Auch habe Nolan ein Problem damit, Frauenrollen zu schreiben. Deren Tod ist entweder die Motivation des Hauptdarstellers ("Memento", "Prestige", "Inception", "Interstellar", "The Dark Knight") - und bleiben sie am Leben, entpuppen sie sich gerne als durchtrieben und böse.

König der Nominierungsliste

Eines sollte aber nicht vergessen werden: Bei all dieser durchaus berechtigten Kritik ist Christopher Nolan der vielleicht einzige Regisseur, der spätestens seit der "Dark Knight"-Trilogie absolute Mainstream-Blockbuster dazu nutzt, um das Publikum geistig fordern zu wollen. Ein hehres Unterfangen, das schon zu unzähligen Nominierungen geführt hat, ihm den ganz großen Wurf bislang aber verwehrte.

Fünf Oscar-Nominierungen, vier Golden-Globes-Nominierungen, fünf BAFTA-Nominierungen und vier weitere bei den Directors Guild of America Awards... nicht eine davon konnte er in einen Preis ummünzen. Aber dafür ist ja noch reichlich Zeit - auch wenn die bekanntlich relativ ist und bei Christopher Nolan selten linear verläuft.