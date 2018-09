Die neue Tiefgarage bietet Kellerräume und 200 Plätze für Autos. Dazu Raum fürs Radl, für Lastenfahrräder, Carsharing und mehrere E-Ladestationen.

Über dem Haus G an der Josef-Felder-Straße soll es einen Dachgarten für alle geben – von hier oben werden die neuen Bewohner auf einen langen begrünten Fußweg in ihrem Quartier blicken können: auf die Promenade, ein "Paseo" aus geschliffenen Asphalt – die neue Grünachse zu Arcaden und Pasinger Bahnhof. Die Architekten und Lokalpolitiker der Stadtplanungskommission haben ihr "Go" gegeben für das neue Quartier. Generalkonservator Mathias Pfeil lobt: "Das ist eine schöne Kombination von historischer und moderner Architektur, die so etwas wie Identität schaffen kann. Ich freue mich darüber."