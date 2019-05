Zwischen Alkohol und Inspiration Die fünf seltsamsten Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz

Apropos Bücher... Nachdem die Botnik Studios eine KI mit den sieben "Harry Potter"-Romanen gefüttert hatten, ließen sie diese ein mögliches neues Kapitel aus dem Leben des jungen Zauberers schreiben. Das Ergebnis nennt sich "Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash". Wie sinnvoll das alles ist, darüber lässt sich bestimmt streiten - witzig ist es aber allemal. Kleine Kostprobe? "Harry wusste, dass Voldemort direkt hinter ihm stand. Er konnte eine große Überreaktion spüren. Harry riss sich die Augen aus dem Kopf und warf sie in den Wald."

Überraschend tiefsinnig wird das Ganze ab und an beim sogenannten Inspirobot, einer KI, die immer wieder neue Motivationsposter erfindet. Zu einem Bild mehrerer Hanfblätter heißt es dort: "Du bist hungrig." Einem Mann vor einem Wasserfall wird unterdessen ein "Ignoriere den Plan, nicht den Erfolg" angedichtet. Und nicht vergessen: "Fürchte die Einzelgänger."