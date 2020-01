Rettungshubschrauber landen auf A8

Ein Fahrer wurde in seinem Audi eingeklemmt, der 32-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ebenso ein 30-Jähriger, ihn flog ein zweiter Helikopter ins Klinikum nach Augsburg. Vier weitere Verletzte kamen in umliegende Krankenhäuser.