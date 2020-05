Zwillinge nutzen App wieder "TikTok"-Hammer: Lisa und Lena sind zurück!

Der erste neue "TikTok"-Clip der beiden konnte in rund fünf Stunden bereits mehr als drei Millionen Aufrufe verzeichnen. Die Zwillinge haben natürlich einen passenden Song für ihre Rückkehr gewählt. Zu den Klängen von Eminems (47) "Without Me" tanzen die beiden mit breitem Grinsen lippensynchron zu Zeilen wie "Guess who's back" - wie man das bei "TikTok" halt so macht.