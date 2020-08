Zwillinge kamen per Leihmutter zur Welt Kristen Wiig: So schwierig war ihr Weg zum Mutterglück

Die Schauspielerin plagten quälende Fragen

Während der Schwangerschaft plagten den Hollywood-Star weiterhin quälende Fragen, beispielsweise warum man nicht selbst in der Lage gewesen war, die Zwillinge auszutragen. Am Ende stand jedoch eine Erkenntnis: "Sie [die Leihmutter, Red.] machte uns das großartigste Geschenk", so Wiig. "Ich wollte einfach nur, dass sie bald hier sind."