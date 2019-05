Zwiespältiges Verhältnis Selena Gomez rechnet mit sozialen Medien ab

Sie sei schockiert, wie vielen Medien junge Mädchen und Jungs ausgesetzt seien, aber dennoch nicht wissen würden, was in der Welt vor sich gehen würde. "Ich glaube wirklich, dass es gefährlich ist. Und ich glaube, dass die Menschen nicht die richtigen Informationen bekommen", so die Sängerin weiter. Bei Meet & greets treffe sie immer wieder junge Mädchen, die wegen Cyber-Mobbing "am Boden zerstört" seien.