Neureuthers Comeback: "Mache mir da nicht den Mega-Stress"

Wobei ihm selbst das Bewegen zuletzt schwer fiel. Mehrfach dachte er in den letzten Monaten an ein vorzeitiges Karriereende. In der Reha im Sommer habe es "oft Tage gegeben, an denen ich dachte: Macht das noch Sinn? All die Stunden im Kraftraum, mit 34 und einer Familie. Du siehst, was die anderen im Kraftraum für Gewichte lupfen – und du kannst nicht, weil erstens Knie und zweitens dann der Rücken weh tun."

Inzwischen ist er zurück auf Schnee, war vier Mal in der Schweiz zum Training. "Es geht mir echt ganz gut. Das Knie funktioniert bis jetzt sehr gut." Offen ist, ob er beim Saisonstart in Sölden Ende Oktober am Start stehen wird: "Ich mache mir da nicht den Mega-Stress, das wäre der falsche Weg."

Sein Ziel? "Wieder da hinzukommen, wo ich war, auch wenn das sehr ambitioniert ist und nicht einfach wird." Bei den letzten Weltmeisterschaften wurde er Zweiter (2013) und Dritter (2015 und 2017). Egal wie gut das Knie den Winter überstehen wird: Eine Idee für ein weiteres Kinderbuch hat er schon: "Ich bin nach wie vor ein großes kleines Kind. Und wenn in 20 Jahren einer zu mir kommt und sagt: 'Damals hat mich dein Buch total motiviert', dann hab’ ich alles richtig gemacht."