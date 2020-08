Zweites Kind unterwegs TV-Star Eric Stehfest wird wieder Vater

Stehfest wurde bekannt durch seine Rolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Zu sehen ist er zudem unter anderem in "Julia Durant ermittelt". Auch bei "Let's Dance" trat er an, die Show "Dancing on Ice" gewann er. Sein biographisches Buch "9 Tage wach", in dem er von seiner Drogensucht erzählt, die er besiegen konnte, wurde verfilmt.