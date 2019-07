Zweites Kind unterwegs Sängerin Christina Milian ist schwanger

Sängerin Christina Milian (37, "So Amazin'") hat auf Instagram verkündet, dass sie schwanger ist. Es ist das erste gemeinsame Kind für die 37-Jährige mit ihrem Partner Matt Pokora (33). Milian postete ein Bild, auf dem das Paar mitsamt Ultraschallaufnahme zu sehen ist. "New release 2020! Was für ein Segen!", schrieb sie zu dem Schnappschuss.