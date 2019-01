Zweiter Goldener Clown

Dort, in dem bekanntesten Viertel der Hauptstadt Monaco, fand dieser Tage nämlich das Internationale Circus-Festival statt, bei dem der gebürtige Brite zum zweiten Mal von Fürst Albert II. und Prinzessin Stéphanie von Monaco mit dem Goldenen Clown ausgezeichnet wurde – dem Oscar der Zirkuswelt, wenn man so will. Darüberhinaus staubte Martin Lacey Junior in Monaco sechs weitere Preise ab, unter anderem den Publikumspreis. Ab 1. Februar ist der vielfach ausgezeichnete Dompteur dann wieder zurück aus Monte-Carlo – und kann in München bewundert werden.