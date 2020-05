Zweiter Teil könnte folgen Netflix-Film "Extraction" mit Chris Hemsworth auf Rekordjagd

Gute Karten auf ein Prequel oder Sequel

Nichtsdestotrotz geht das Action-Feuerwerk gerade durch die Decke, was auch an Hollywood-Star Chris Hemsworth liegen dürfte. In einem Instagram-Video bedankte sich der australische Schauspieler für das zahlreiche Streamen bei den Zuschauern. Dazu gab der 36-Jährige noch eine vielversprechende Prognose auf einen zweiten Teil des Films ab: "Es wurde viel über Fortsetzungen und Prequels und alles mögliche geredet und danach gefragt, und ich kann nur sagen: wer weiß! Aber mit dieser Menge an Unterstützung würde ich ziemlich begeistert noch einmal in die Rolle zurückzuspringen." Eine offizielle Bestätigung zu einer möglichen Fortsetzung von "Tyler Rake: Extraction" gibt es aber noch nicht.