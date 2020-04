Das Opfer und der Angeklagte sind mittlerweile geschieden

Ihr Ex-Mann - das Paar ist seit einigen Monaten geschieden - will zwar nichts zur Sache sagen, hat aber bereitwillig Auskunft über seinen Lebenslauf gegeben. Dabei kam auch die Sprache auf seine psychischen Behandlungen. Der 34-Jährige will immer wieder Stimmen gehört haben. Außerdem habe er an unkontrollierbaren Anfällen von Zuckungen gelitten, erklärt Ben F. (Name geändert) der Strafkammer unter dem Vorsitz von Frank Schaulies.