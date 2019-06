Vechta - Der FC Bayern München steht in der Basketball-Bundesliga vor einer erneuten Finalteilnahme. Der Titelverteidiger setzte sich im zweiten Spiel der Halbfinalserie am Dienstagabend bei RASTA Vechta mit 89:71 (44:38) durch und führt in der Best-of-Five-Serie mit 2:0. Bester Punktesammler der Münchner in einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung war Nihad Djedović mit 13 Zählern. Beim Aufsteiger erzielten Josh Young und T.J. Bray je 15 Punkte. In Spiel drei am Samstag (20.30 Uhr/Magenta Sport) können die Bayern den Einzug ins Finale klarmachen.