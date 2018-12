Das erwartet die Zuschauer

In der ersten Folge wird die Hochzeit von Benny und Nadine, die sich erst vor einem Jahr in der Sendung kennen gelernt haben, zu sehen sein. Ob die beiden ihre Nerven wohl im Griff haben werden? Und auch die Hochzeit von Roland (Staffel 12, 2016) und Franzi wird gezeigt. Die beiden wollen an ein und demselben Tag standesamtlich und kirchlich heiraten. Ob das gut geht? Jörg und Vanessa (Staffel 12, 2016) sind in ihren Flitterwochen auf die Baleareninsel Menorca geflogen und genießen dort romantische Stunden zu zweit und wagen dabei aber auch schon mal einen Blick nach vorn...