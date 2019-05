Zweiteiliges Outfit Cannes: Rita Ora zeigt Bauch

Rita Ora (28, "Your Song") zeigte sich bei einem Event im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes in einer zweiteiligen Cape-Robe, die es in sich hatte. Das glänzend-violette Outfit war mit einem floralen Muster versehen. Das knappe Top bedeckte nur das Nötigste, der durchtrainierte Bauch der Sängerin blieb unverhüllt. Von ihren Schultern aus fiel der Stoff über ihren Rücken auf den Boden. Der Rock des Ensembles war enganliegend und reichte ebenfalls bis auf den roten Teppich.