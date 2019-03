Lutz ist in Anekdoten-Laune. Er holt sein Handy raus, scrollt ein paar Bilder her. Zu sehen ist ein kleines Zamperl, ein Mallorquiner-Mischling, der Schoßhund seiner 28-jährigen Tochter. Die bekommt von Lutz jedes Jahr zu Weihnachten eine Bahncard 50. Und weil sie damit für die Tickets nur noch die Hälfte zahlt, ist die Fahrkarte für den Hund in der Regel teurer als für sie selbst.

Ein bisschen absurd, findet auch Lutz. Er hat in der zuständigen Abteilung deshalb auch schon mal vorgefühlt, ob man die zulässige Größe, bis zu der man Hunde kostenlos mitnehmen darf, nicht ein bisschen lockern kann. Aber da waren die Kollegen knallhart. In der Marsstraße wird es dann wieder ernst. Der Bahn-Chef trifft auf die bayerische Politik. Der frühere Umweltminister Marcel Huber (CSU) ist da, der neue Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU). Es gibt erst ein kurzes Sechs-Augen-Gespräch, dann widmen sich die Herren einem neuen Computerprogramm.

Fahrgastverband Pro Bahn als natürlicher Feind der Bahn

Bei der ABS 38 lässt sich Lutz eine neue Software vorführen. Mit der kann man bis aufs Detail genau simulieren, wie eine Strecke nach dem Ausbau aussehen wird. Oberleitung hin, klick, Oberleitung wieder weg. Gleiches gilt für zusätzliche Gleise oder Lärmschutzwände – für Streckenplaner eine wirklich mehr als nette Spielerei.

Am Abend ist Lutz noch auf einem Bahn-Empfang im Palmenhaus bei Schloss Nymphenburg. Verkehrspolitiker sind da, Gleishersteller, Vertreter von anderen Schienentransportunternehmen – all die sogenannten Stakeholder eben, wie es auf neubairisch gerne heißt. Vor der Bühne steht Jörg Lange vom Fahrgastverband Pro Bahn, wenn man so will der natürliche Feind der Bahn. Wann immer es mal wieder eine Pannenserie gibt: Pro Bahn legt öffentlichkeitswirksam den Finger in die Wunde. "Und wir werden trotzdem eingeladen", sagt Lange.

An diesem Abend allerdings ist Lange milde gestimmt. Wo auch immer es schlecht läuft, egal ob bei der Münchner S-Bahn oder im Fernverkehr, sagt er, man müsse immer auch sehen, dass es der Bund sei, der die Bahn mit dem nötigen Geld ausstatte – oder eben auch nicht. Bahn-Chef zu sein, sei deshalb eigentlich kein Spaß, so Lange. Ob er mit Richard Lutz gerne tauschen wollen würde? "Eigentlich eher nicht", sagt Lange.

