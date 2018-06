Die Bahn teilte mit, bei den Änderungen am Hauptbahnhof handele es sich nicht um Umplanungen, sondern um "Optimierungen". Eine Sprecherin erläutert: "Wir sind dabei, den Bau der Station so anzupassen, dass sie kompakter und mit vereinfachter Bauweise gebaut werden kann. Dies dient einer wirtschaftlicheren Bauweise und trägt dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen." Ob es auch anderswo zu Änderungen komme, stehe noch nicht fest. Am Start 2026 hält die Bahn fest.