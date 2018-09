Zweite Staffel startet am Montag Jana Ina Zarrella: Ihr kleiner Sohn darf schon "Love Island" schauen

Wenn am 10. September die zweite Staffel der Dating-Show "Love Island" bei RTL II startet, darf auch Jana Ina Zarrellas (41) neunjähriger Sohn einschalten. Aber nur die Auftaktfolge. "Sie läuft um 20:15 und es passiert noch nichts 'Gefährliches', das er in seinem Alter noch nicht sehen sollte", erklärt das Model spot on news. Zarrella führt auch in diesem Jahr wieder durch die Kuppelshow.