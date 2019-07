Zweite Staffel kommt "The Masked Singer": Das macht die Show so erfolgreich

1. Es ist neu

"The Masked Singer" hat einen entscheidenden Vorteil: Es ist innovativ. Als "The King of Mask Singer" feierte das Format zunächst 2015 in Südkorea seine Premiere. Anfang 2019 eroberte es die USA, wo der Sender Fox sogleich eine zweite Staffel bestellt hat. Besonders im deutschen TV bietet "The Masked Singer" zwischen wiederkehrenden Castingshows wie "DSDS" und Promi-Reality-Formaten wie "Promi Big Brother" ein erfrischend neues Unterhaltungsformat.