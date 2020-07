Zweite Folge ihrer Doku-Serie Paris Jackson: "Ich bin nicht mal nahe dran, mich selbst zu lieben"

Zusammen sind Paris Jackson (22) und Gabriel "Gabe" Glenn das Indiefolk-Duo The Soundflowers. Die mehrteilige Doku-Serie "Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn" erzählt die musikalische Reise der beiden, die auch privat ein Paar sind. In der ersten Folge packte die Tochter des verstorbenen King of Pop, Michael Jackson (1958-2009), über ihre Sexualität aus. Die zweite Folge, die am Dienstag (7. Juli) via Facebook Watch veröffentlicht wurde, heißt "Trauma Partners?". Darin spricht die 22-Jährige etwa über ihre Probleme mit ihrer eigenen Körperwahrnehmung und ihr selbstverletzendes Verhalten.