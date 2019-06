Zweite Ehe Ulla Kock am Brink heiratet im Juli

Mit Wirtschaftsanwalt Prof. Dr. Peter Fissenewert (57) hat TV-Moderatorin Ulla Kock am Brink (57) ihre große Liebe gefunden, und das will das Paar nun ganz offiziell machen: Am 25. Juli wollen sich die beiden auf Sylt das Jawort geben. Das teilte Kock am Brink der Zeitschrift "Bunte" mit.