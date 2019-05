Zweite Ehe mit Phillipa Coan Jude Law hat heimlich geheiratet

Hollywood-Star Jude Law (46, "Captain Marvel") hat am Dienstag offenbar heimlich seine Freundin, die Psychologin Phillipa Coan (32), geheiratet. Das berichtet "The Sun". Berühmte Kollegen des Schauspielers waren angeblich nicht anwesend, nur der engste Familienkreis soll bei der kleinen Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall in London dabei gewesen sein. Das Blatt zeigt auch Bilder des Brautpaars, sie trägt darauf ein langärmliges, cremefarbenes Minikleid mit Volants und hat einen Blumenstrauß in der Hand. Law erschien demnach in einem dunkelblauen Anzug mit passendem Hut.