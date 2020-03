Bittere Nachricht für alle Fans von John Kelly (53, "An Ancient Story"), die dem Musiker bei "Let's Dance" die Daumen gedrückt haben. Nachdem Kelly bereits kurzfristig für die vierte Folge der Tanzshow in der vergangenen Woche absagen musste, hat Sender RTL nun öffentlich gemacht, dass dieser in der laufenden Staffel nicht mehr aufs Parkett zurückkehren wird.