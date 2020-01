Ring zu eng: Selbes Problem am Montagabend

Noch am Abend desselben Tages wurden die Feuerwehr erneut in eine Notaufnahme einer Klinik bestellt. Diesmal war das Problem nicht ganz so schnell zu lösen: Eine ältere Dame war beim Schlittschuhlaufen gestürzt und verletzte sich dabei am Handgelenk. Aufgrund der Verletzung schwoll ihre Hand massiv an und mehrere Ringe mussten entfernt werden. Etwa 30 Minuten dauerte es, bis die Einsatzkräfte alle Schmuckstücke entfernt hatten.