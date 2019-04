Der Rekordmeister steht aktuell einen Punkt vor Dortmund in der Tabelle, sollte sich also keinen Ausrutscher mehr erlauben. Bereits am heutigen Samstag (20.04.) im Spiel gegen Bremen (15:30h, im AZ-Liveticker) hat die Mannschaft von Niko Kovac die Chance, den Vorsprung auf Dortmund auf erstmal vier Punkte auszubauen. Der BVB spielt seinerseits erst am Sonntag.