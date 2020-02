Am Dienstag standen zwei Fans des FC Bayern vor dem Amtsgericht Neuburg. Ihnen wird vorgeworfen, in insgesamt 81 Fällen Graffiti an Hauswände und Mauern gesprüht und damit einen Sachschaden von über 20.000 Euro verursacht zu haben. Geschnappt wurden sie aber offenbar, weil sie von Polizisten in eine Falle gelockt wurden.