WLAN im Englischen Garten: Auch an den Jugendschutz wurde gedacht

Vor allem für Münchner Jugendliche und Touristen sei das WLAN gedacht. Beide Gruppen hätten aus Erfahrung ein sehr knappes Datenvolumen – wenn überhaupt. Auch an den Jugendschutz wurde gedacht. Man habe extra "Jugendschutzfilter einprogrammiert, damit nur jugendfreie Inhalte abgerufen werden können", so Füracker. An zwei Punkten, sogenannten Hotspots, kann man sich ab sofort am Chinesischen Turm einloggen. Es sind zwei weiße, unauffällige, routergroße dicke Kästen. Einer dieser WLAN-Sender ist am Kassenhäuschen, direkt über dem Pfandrückgabeschild angeschraubt, der andere am Restaurant direkt nebenan.