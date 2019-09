München - Auf einer U-Bahnfahrt Richtung Feldmoching ist eine 16-Jährige gleich von zwei Männern angegriffen und beleidigt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Sonntag, den 8. September. Der erste Täter setzte sich gegen 14.20 Uhr neben die Schülerin und sprach sie auf ihren Glauben an. Die Münchnerin bestätigte ihm, dass sie Muslima sei, woraufhin der Mann sie mit den Worten "Geh doch zurück in die Wüste" beleidigte. Der Unbekannte verließ die U-Bahn dann am Kolumbusplatz.